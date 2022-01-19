В Instagram появилась функция платной подписки для монетизации контента
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:44, 20 января 2022
Фото: pixabay.com
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Функцию платной подписки вводит социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta. Новое дополнение позволит авторам монетизировать свой контент. Об этом рассказал глава сети Адам Моссери.
Подписки позволяют авторам монетизировать свой контент, — написал Моссери в социальных сетях.
Участники платной подписки смогут получить доступ к эксклюзивным эфирам и сторис, отмеченным специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с профилем подписчиков сети. В настоящее время функцию тестируют в США, в ближайшие месяцы тест-группа будет расширена.
Instagram представляет собой бесплатное приложение для публикации фото и видеозаписей с элементами социальной сети.
Ранее стало известно, что глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина убрала свои фотографии в дорогой одежде с главной страницы в Instagram. Дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной убрала все снимки в раздел «Фото». Многие пользователи отметили, что она таким образом пытается избежать критики в свой адрес.