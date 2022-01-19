В Instagram появилась функция платной подписки

Функцию платной подписки вводит социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta. Новое дополнение позволит авторам монетизировать свой контент. Об этом рассказал глава сети Адам Моссери.

Подписки позволяют авторам монетизировать свой контент, — написал Моссери в социальных сетях .

Участники платной подписки смогут получить доступ к эксклюзивным эфирам и сторис, отмеченным специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с профилем подписчиков сети. В настоящее время функцию тестируют в США, в ближайшие месяцы тест-группа будет расширена.

Instagram представляет собой бесплатное приложение для публикации фото и видеозаписей с элементами социальной сети.

Ранее стало известно, что глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина убрала свои фотографии в дорогой одежде с главной страницы в Instagram. Дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной убрала все снимки в раздел «Фото». Многие пользователи отметили, что она таким образом пытается избежать критики в свой адрес.