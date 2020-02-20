https://static.news.ru/photo/c9247e1a-540c-11ea-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: IBM Research/flickr.com

Cтарший вице-президент IBM Арвинд Кришна заявил, что Россия не является конкурентом компании в области создания квантовых компьютеров.

По его словам, технологии IBM в этой области опережают все страны мира на десятилетие.

Но если посмотреть на некоторых конкурентов, то, я думаю, мы опережаем их на три-четыре года. И я боюсь, что они очень быстро догоняют, — поделился Кришна в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сейчас конкуренцию IBM в области квантовых технологий могут составить Google, Honeywell и некоторые китайские компании, уже протестировавшие квантовую связь.

Российская госкорпорация «Росатом» в 2019 году заявила о начале работы над созданием первого в стране квантового компьютера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что cпециалисты компании Google сообщили о создании нового устройства. Инженерам удалось собрать первый в мире суперкомпьютер на основе квантовых технологий.