В Google заявили, что не удаляли из поисковой выдачи российские сайты

Google не удаляла сайты государственных органов России из поисковой выдачи, об этом сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Отмечается, что доступ к этим сайтам посредством поиска Google по-прежнему блокируется.

Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Министерства обороны России пропал из поисковой системы Google. При наборе ключевых фраз пользователю выпадают различные ссылки, однако площадки ведомства нет. При наборе фразы «Министерство обороны» высвечиваются новостные источники и страница «Википедии». Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы восстановить сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений.

Google позже ответил, что отсутствие ресурса в поисковой выдаче связано с тем, что веб-страница блокирует системы Google и не позволяет обнаружить её. В компании добавили, что со стороны Google никаких действий по отношению к сайту не предпринимались.