В Google не убедили суд прекратить дело о незаконном сборе данных

https://static.news.ru/photo/1b7e72c4-848b-11eb-bf75-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Суд штата Калифорния не будет прекращать дело против Google о незаконном сборе персональных данных в режиме анонимного использования браузера Chrome. Как пишет Bloomberg, компания не смогла убедить суд в своей правоте.

В сообщении суда сказано, что Google не уведомляла пользователя о приписываемом компании сборе данных, когда пользователь находился в анонимном режиме браузера. В корпорации уже заявили, что будут оспаривать данное решение. Позиция Google заключается в том, что пользователи соглашаются с положениями политики конфиденциальности, в которых указана вся информация о сборе данных.

Мы решительно опровергаем эти претензии и будем защищаться. Режим инкогнито в Chrome даёт вам возможность просматривать Интернет без сохранения вашей активности в браузере или устройстве. Но как мы не раз ясно говорили, когда вы открываете новую вкладку в анонимном режиме, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в Сети во время сеанса, — заявил представитель корпорации Хосе Кастанеда.

Если Google проиграет дело, то компании придётся выплатить по коллективному иску порядка $5 млрд. В суд обратились миллионы людей, с июня 2016 года использовавшие анонимный режим в Chrome. За каждого пользователя корпорации грозит штраф не меньше $5 тысяч.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30. Удерживать налог с доходов, полученных от просмотра контента американскими зрителями, требует закон США. Поэтому Google будет брать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров всех стран.