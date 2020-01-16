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Компания Facebook опровергла сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.

Об этом сообщает «Говорит Москва». Отмечается, что первым о нововведении Instagram рассказал портал Tech Radar. Указывалось, что изменённые с помощью Photoshop снимки стали помечаться как «ложная информация», заблокированными в некоторых случаях оказались и художественные фотографии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Facebook запретит размещать оплаченные публикации с вейпами, оружием и сигаретами в принадлежащей ей соцсети Instagram. Прямая реклама была невозможна и раньше, однако теперь ограничения коснулись и публикаций пользователей с пометкой «брендированный контент».