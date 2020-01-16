Компания Facebook опровергла сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Facebook запретит размещать оплаченные публикации с вейпами, оружием и сигаретами в принадлежащей ей соцсети Instagram. Прямая реклама была невозможна и раньше, однако теперь ограничения коснулись и публикаций пользователей с пометкой «брендированный контент».
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