Facebook анонсировал выход приложения Instagram Kids

https://static.news.ru/photo/97622eb0-8898-11eb-b241-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Представители компании Facebook заявили, что в настоящее время планируется запуск приложения Instagram Kids. Социальная сеть будет рассчитана на детей младше 13 лет.

Вице-президент Instagram Вишал Шах разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что компания собирается вводить новый молодёжный компонент в группу продуктов сообщества. Это необходимо для ускорения обеспечения целостности и конфиденциальности для обеспечения максимально безопасного опыта подростков, а также для создания версии соцсети, которой безопасно смогут пользоваться ребята до 13 лет. Для этой возрастной группы в настоящий момент Instagram запрещён.

Письмо разослали через два дня после того, как компания огласила курс на усиление защиты юных пользователей. После освещения и публичной критики жестокого обращения и травли, с которыми сталкиваются подростки в приложении, в официальном блоге соцсети во вторник было опубликовано сообщение под названием «Продолжаем делать Instagram более безопасным для самых молодых членов нашего сообщества», пишет портал BuzzFeed.

Как ранее передал NEWS.ru, приложение Instagram запретило взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны.