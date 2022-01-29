Мантуров: новый многоцелевой самолёт «Байкал» успешно провёл первый полёт

В Екатеринбурге успешно прошёл первый полёт российского лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт пресс-служба ведомства. Полёт продолжался около 25 минут.

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт. <...> В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Взлёт самолёта был проведён с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт осуществлялся на высоте 500 метров, продлился около 25 минут. Управлял воздушным судном лётчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.

Как отметил главный конструктор проекта Вадим Дёмин, «Байкал» обладает хорошей для своего сегмента крейсерской скоростью. Самолёт может развивать до 300 километров в час. При этом максимальная дальность полёта будет достигать трёх тысяч километров. При наличии полезной нагрузки до двух тонн это расстояние уменьшится до полутора тысяч километров.

ЛМС-901 «Байкал» является разработкой компании «Байкал-Инжиниринг», выполненной по контракту с Минпромторгом. Новое судно должно заменить устаревшие «кукурузники» Ан-2. В серийный выпуск «Байкал» по планам поступит с 2024 года.

Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт, который проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Лётчики-испытатели провели манёвры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.