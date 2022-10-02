Хакеры взломали базу данных клиентов DNS

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Базу ретейлера DNS, занимающегося продажей цифровой и бытовой техники, атаковали хакеры, в результате чего произошла утечка персональных данных сотрудников и клиентов. Об этом рассказали представители компании, которые подчеркнули, что взлом проводился с территории другой страны.

Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании, — заявили в «ДНС Ретейл».

Ретейлер добавил, что в настоящее время специалисты занимаются расследованием произошедшего и устраняют последствия атаки.

В конце августа в открытом доступе оказалась личная информация 120 тысяч пользователей сервисов транспортной компании СДЭК. В Сеть попали имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли 19,8 тысячи пользователей CDEK.Shopping и 100 тысяч клиентов маркетплейса CDEK.MARKET. 15 июля у СДЭК уже была зафиксирована крупная утечка. Эксперты заявили, что в Сети могли оказаться данные 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов.