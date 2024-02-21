В Cyberia Nova назвали причину переноса «Смуты» Глава Cyberia Nova Копцев: «Смуту» перенесли из-за плотной релизной сетки весной

Фото: Cyberia Nova

Релиз отечественной видеоигры «Смута» перенесли с 26 февраля на 4 апреля по решению издателя, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор студии Cyberia Nova Алексей Копцев. Он объяснил, что это связано с выходом в России большого количества игр в определенный период.

Вопрос скорее производственный, чем конспирологический. Поскольку перенос даты релиза связан с политикой нашего издателя. Дело в том, что релизная сетка будет достаточно плотной, — сказал собеседник NEWS.ru.

Копцев подчеркнул, что никому из причастных к созданию исторической RPG не хотелось бы, чтобы запланированные на весну проекты как-то затмили друг друга. По его словам, 4 апреля пересечений с релизами других игр не намечается, поэтому решено было выбрать именно эту дату.

В ноябре этого года на площадке VK Play открылся предзаказ отечественной игры о Смутном времени. Приобрести «Смуту» сейчас можно за 1612 рублей. Авторы проекта выбрали цену неслучайно: она соответствует году, в который народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.