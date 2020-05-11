В Bethesda Softworks рассказали, когда выйдет новая часть The Elder Scrolls

https://static.news.ru/photo/adf55014-93a0-11ea-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: bethesda.net

Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс сообщил, что фанатам ролевой серии The Elder Scrolls не стоит ожидать выхода новой части игры в ближайшие годы.

По его словам, сейчас его часто спрашивают об этом, однако ему «тяжело скорректировать» ожидания фанатов. Он сообщил, что новая часть The Elder Scrolls выйдет после Starfield, о которой «почти ничего не известно», передаёт 3D News.

Наслаждайтесь своим разочарованием, — ответил он в Twitter на вопрос одного из поклонников игры.

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