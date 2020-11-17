В Apple рассказали о проблеме с iPhone 12

Американская корпорация Apple признала наличие проблемы у некоторых пользователей новых iPhone 12. Аппараты могут нарушить работу слуховых аппаратов.
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Неполадки обещают устранить, что станет заметно после выхода нового обновления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой. Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты.