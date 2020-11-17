В Apple рассказали о проблеме с iPhone 12

https://static.news.ru/photo/60483cc8-2892-11eb-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Американская корпорация Apple признала наличие проблемы у некоторых пользователей новых iPhone 12. Аппараты могут нарушить работу слуховых аппаратов.

Об этом сообщается на сайте Apple в разделе техподдержки. Отмечается, что работе гаджета мешают некоторые аудиоартефакты, которые могут заметить владельцы аппаратов и аксессуаров для слабослышащих. Так, сопряжённая с телефоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например треск или громкий шум.

Неполадки обещают устранить, что станет заметно после выхода нового обновления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой. Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты.