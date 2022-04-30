В Америке создают устройство для дистанционных поцелуев

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В Университете Карнеги-Меллона разрабатывают устройство для дистанционных поцелуев. Американские учёные программируют специальный VR-шлем, чтобы он мог посылать на губы человека вибрации, напоминающие прикосновения.

Чтобы почувствовать виртуальный поцелуй, пользователю не нужно будет ничего держать во рту. VR-шлем будет направлять акустическую энергию и воздействовать на кости черепа при помощи ультразвука. Согласно задумке, при этом должна формироваться тактильная обратная связь.

Технология будет направлена не только на имитацию поцелуев. По словам разработчиков, в дальнейшем пользователи смогут почувствовать взмахи, касания, порыв ветра, а также ощутить процесс питья воды из фонтана, чистки зубов и даже курения сигареты.

Учёные считают, что такой VR-шлем поможет игрокам глубже погружаться в виртуальные миры. Пока же фокус-группа заявила, что «виртуальные поцелуи» мало похожи на реальные.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина предостерегла от длительного использования VR-очков. По её мнению, это ведёт к усталости и сухости глаз, а также может вызвать проблемы со сном.