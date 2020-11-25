В 2021 году Twitter представит новую систему верификации профилей

https://static.news.ru/photo/9ab9adaa-2f05-11eb-8ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Сервис микроблогов Twitter объявил, что в 2021 году вступят в силу новые правила верификации профилей.

Компания обратилась к пользователям с просьбой оставлять свои отзывы о новой системе. В 2017 году сервис прекратил верификацию профилей после заявлений аудитории о её сложности.

Сначала компания предоставит возможность провести верификацию шести группам аккаунтов: государственным, затем компаниям, брендам и организациям, новостным профилям, развлекательным, спортивным, а также аккаунтам активистов, организаторов и других влиятельных лиц.

Верификации профиль может лишиться в случае, если он неактивен, если изменилось его имя или должность владельца, с которыми было связано подтверждение подлинности аккаунта, передаёт «Коммерсант».

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