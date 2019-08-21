https://static.news.ru/photo/85e2235c-c41d-11e9-aece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Русскоязычная группировка Silence совершила хищения на сумму не менее 272 млн рублей в период с июня 2016 года по июнь 2019 года. За время деятельности киберпреступников их география расширилась до более чем 30 стран Европы, Азии и СНГ.

Эволюция группы, модификация прежних инструментов и появление новых усложняют выявление и предотвращение киберинцидентов, связанных с ней, — заявил руководитель направления киберразведки и CTO Group-IB Дмитрий Волков.

Как отметили эксперты, для повышения эффективности противостояния хакерской группе во всём мире компания решила выложить два отчёта о Silence (старый и новый) в открытый доступ. Информация позволит специалистам и аналитикам в разных странах корректно атрибутировать атаки киберпреступников и детектировать их на ранней стадии.

Второй отчёт посвящён последним кампаниям Silence, нацеленным на банки разных стран. За первое полугодие 2019 года жертвами хакеров помимо России стали учреждения в Индии, Бангладеш, Киргизии, Чили, Болгарии и Гане.

Ранее News.ru сообщил, что хакеры взломали сайт посольства России в Великобритании. Ресурс не был доступен в течение суток. Он подвергся атаке около 18:30 мск 19 августа, а восстановлен был только к 14:00 20 августа.