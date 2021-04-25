Управление по искусственному интеллекту появится в Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/e14967c4-a6c4-11eb-9927-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецуправление по вопросам развития искусственного интеллекта планирует создать российское Министерство обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что 26 апреля было проведено заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения под председательством зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Андрея Ельчинова. На заседании представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении.

Кроме того, представители предприятий — производителей беспилотных летательных аппаратов рассказали о разработках, которые позволят внедрить технологии ИИ в технике военного и двойного назначения.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ может облегчить отечественным предприятиям, занимающимся внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение господдержки. Инициативу разработали в Минпромторге. В документе говорится в том числе о нейросетях в навигации, беспилотных автомобилях и роботах. Участники рынка сочли новый механизм финансирования более прозрачным, чем выделение средств через госконтракты.