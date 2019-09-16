https://static.news.ru/photo/68e6dc46-d874-11e9-8342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Волгоградские разработчики презентовали на выставке международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском уникальный лёгкий самолёт.

Воздушное судно уже принимало участие во многих авиационных шоу за пределами России. И, как отметил генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин, самолёт даже побеждал в некоторых конкурсных программах.

Проектную документацию к этой тестовой модели мы начали готовить ещё в 2005 году, но по ряду причин, в том числе и финансовых, завершить все работы удалось только пять лет назад. В 2015 году самолёт получил сертификат лётной годности, недавно, кстати, он был продлён, — приводит слова Волошина «Волгоградская правда».

Основными материалами для изготовления самолёта стали стеклопластик, карбон и титан. Он оснащён системой толкающего винта в замкнутом пространстве. В этом и заключается его уникальность. Указанная силовая установка не только позволяет сохранить на должном уровне динамические характеристики летательного аппарата, но и нисколько не портит его внешний вид.

Как ранее писал News.ru, российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул. Лайнер прибыл в турецкий аэропорт имени Ататюрка для участия в фестивале «Технофест».