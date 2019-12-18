https://static.news.ru/photo/c69131b4-224a-11ea-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная антивирусная компания ESET представила отчет о трендах информационной безопасности в 2020 году.

На данный момент специалисты отмечают развитие и повсеместное внедрение машинного обучения, которое становится одним из ключевых технологических достижений современности. При этом этот класс методов искусственного интеллекта (ИИ) также будут использовать злоумышленники для совершенствования кибератак.

Скачок в развитии также ждёт deepfake (технологию по замене лиц в видео). По мнению экспертов ESET, именно эта технология в 2020 году станет одной из наиболее востребованных среди киберпреступников. Кроме того, deepfake может способствовать ещё более широкому распространению фальшивых новостей.

Ещё одним трендом 2020 года станет создание умных зданий и целых умных городов. Более чем в 80% новых построек используются элементы Интернета вещей. При этом эксперты обеспокоены, что умные города активно разрастаются, но их системы защиты по-прежнему недостаточно развиты: во многих умных гаджетах нет достаточно надежного протокола аутентификации, а в некоторых и вовсе отсутствует какое-либо решение.

В 2020 году компаниям придётся адаптироваться к цифровизации бизнеса и повсеместному использованию мобильных устройств. Эксперты отмечают, что возможность постоянно оставаться на связи и подключаться к сетям вне зависимости от местоположения повышает риск кибератаки на организацию, в том числе и потому что руководство не уделяет должного внимания безопасности устройств.

Кроме того, во всём мире продолжится совершенствование законодательства, регулирующего порядок работы с персональной информацией. В ESET считают, что проблема защиты данных пользователей останется актуальной до тех пор, пока размер штрафа за нарушение конфиденциальности не будет соизмерим со значительной частью доходов мегакорпораций.

В конце октября NEWS.ru посвятил специальный материал технологии по замене лиц deepfake и её вектору развития в ближайшие годы.