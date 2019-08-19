https://static.news.ru/photo/d901c23e-c253-11e9-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В библиотеке Москвы появится полка, которая позволит самостоятельно брать книги и возвращать их без читательского билета. Для этого достаточно просто поставить издание с RFID-метками на полку, и оно зафиксируется в система автоматически.

Технологичное нововведение появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой. На умной полке будет около 400 книг разных авторов. Пользоваться такой системой смогут посетители библиотеки, у которых есть электронная карта читателя, сообщил куратор ИТ-проектов в сфере культуры московского департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Также сейчас рассматривается вариант установки автоматических постаматов с книгами в самых посещаемых местах города. Емкость такого устройства доходит до 700 изданий, возвращать и брать книги можно будет по электронному читательскому билету, пишет « Москва 24 ».

Ранее News.ru сообщал, что шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA заявила о начале активного инвестирования в создание собственной линии продуктов и технологий для «умного дома». Для этих целей создано специальное структурное подразделение.