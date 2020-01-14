https://static.news.ru/photo/aa31903a-3754-11ea-b8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Российские банки оказались под угрозой потери данных после отмены технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008. Финансовые учреждения рискуют стать объектами вирусных атак.

При этом в российских банках Windows 7 установлена на каждом пятом компьютере, сообщает газета «Коммерсант».

Ещё одной проблемой может стать то, что нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности. Де-юре банки станут нарушителями и могут получить предписание от Центробанка, хотя способны наладить безопасную работу компьютеров со старой операционной системой в локальной Сети.

В качестве временной меры до перехода на ОС Windows 10 ряд банков заключили с Microsoft соглашения о платной дополнительной поддержке Windows 7.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 14 января 2020 года, спустя более чем 10 лет после начала продаж, компания Microsoft официально прекратила расширенную поддержку ОС. На самом деле здесь стоит упомянуть несколько нюансов. Основная поддержка Windows 7 прекратилась ещё в начале 2015 года. Компании, не успевающие перейти на Windows 10, могут воспользоваться платными обновлениями расширенной безопасности. Они позволят продлить поддержку до января 2023 года.