Учёные создали российскую плату для приёма сигналов со спутников

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) вместе с АО «Российские космические системы» создали российскую плату для приёма сигналов со спутников, сообщает «Газета.Ru». Она базируется на микросхеме с кристаллом, созданным в МФТИ. Использование российской элементной базы снизит импортозависимость производства.

На базе разработанной нами платы цифрового приёмника в АО «Российские космические системы» создаётся приёмо-передающее устройство перспективной бортовой аппаратуры командно-измерительной системы для управления космическим аппаратом различного назначения. По сравнению с существующей аппаратурой, она будет обладать малыми габаритно-массовыми характеристиками и улучшенными тактико-техническими характеристиками в части помехоустойчивости, приёма управляющей информации, скорости передачи информации, точности измерения текущих навигационных параметров движения аппарата, — рассказал заведующий лабораторией прикладных нанотехнологий Михаил Рыжаков.

Отмечается, что использование созданной платы предпочтительнее, чем традиционные подходы к созданию аппаратуры. Это сократит паяные соединения до 10 раз, чем значительно повысит надёжность.

Ранее завкафедры инжиниринга промышленного оборудования НИТУ «МИСиС» и генконструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов сообщил, что на импортозамещение процессоров в России потребуется пять — семь лет. Также придётся замещать простые детали вроде кронштейнов и замков, на это понадобятся месяцы, отметил он.