https://static.news.ru/photo/7a6ca484-3d08-11ea-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caltech

Изобретатели из Калифорнийского технологического института Лихун Ван доработали самую быструю камеру в мире. Теперь с помощью неё учёные смогут снимать прозрачные и невидимые процессы.

Устройство было создано более одного года назад профессором Лихун Ваном. Камера способна делать около 10 триллионов снимков в секунду. Скорость записи позволяет показывать движение света. Однако в изначальной комплектации камера не справлялась со съёмкой прозрачных объектов и процессов, которые происходят в прозрачных средах.

На сегодняшний день благодаря фазово-контрастному микроскопу устройство способно фиксировать сверхбыстрые изображения прозрачных объектов и даже таких невидимых явлений, как ударные волны или лазерные импульсы, пишет РИА Новости. Отмечается, что визуализация достигается за счет разработанной Ваном сжатой технологии сверхбыстрого кодирования без потерь LLE-CUP. Новая технология получила название фазочувствительной сжатой сверхбыстрой фотографии.

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