Изобретатели из Калифорнийского технологического института Лихун Ван доработали самую быструю камеру в мире. Теперь с помощью неё учёные смогут снимать прозрачные и невидимые процессы.
Устройство было создано более одного года назад профессором Лихун Ваном. Камера способна делать около 10 триллионов снимков в секунду. Скорость записи позволяет показывать движение света. Однако в изначальной комплектации камера не справлялась со съёмкой прозрачных объектов и процессов, которые происходят в прозрачных средах.
На сегодняшний день благодаря фазово-контрастному микроскопу устройство способно фиксировать сверхбыстрые изображения прозрачных объектов и даже таких невидимых явлений, как ударные волны или лазерные импульсы,
Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные разработали сверхточную установку по поиску радионуклидов. Точность показаний превышает 90%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен