Учёные разработали новый метод для хранения водорода и метана

https://static.news.ru/photo/6fd1f758-8192-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: VIEW/Global Look Press

Американские учёные разработали новый материал для хранения водорода и метана. Он похож на губку, так как может удерживать и выделять огромное количество газа при низком давлении.

Мы можем запасать огромные количества этих газов внутри пор металлорганических каркасов и поставлять их в двигатель автомобилей при значительно меньших давлениях, которые сейчас требуются для работы топливных ячеек подобных машин, — заявили исследователи.

Новый материал получил название NU-1501. Он обладает рекордно высокой пористостью, малым весом и, что самое главное, способность накопления больших объемов метана и водорода.