Учёные научили искусственный интеллект выявлять опасных водителей на дороге

https://static.news.ru/photo/10005d86-f755-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Международная группа учёных разработала алгоритм, способный вычислять потенциально опасных водителей в потоке машин.

Система основана на трёх разных разработках, объединённых впоследствии в единую программу, пишет «Популярная механика».

Искусственный интеллект на базе нейросети умеет считывать номерные знаки автомобилей при практически любых погодных условиях и плохом освещении, определять, пристёгнут ли водитель, отмечать тех, кто за рулём разговаривает по телефону или засыпает. Также алгоритм анализирует поведение водителя на дороге по его манёврам.

Над разработкой работали специалисты из австралийского Университета Эдит Коуэн, малайзийского Университета Малайя и Мельбурнского университета. Научная статья об их разработке опубликована в журнале Sensors.

Отмечается, что применение подобного алгоритма в системах дорожного видеонаблюдения позволило бы значительно сократить количество аварийных ситуаций на дорогах.

Ранее NEWS.ru писал, что созданная в Перми нейросеть предсказала победу Дональда Трампа на выборах президента США.