Учёные изобрели догфон для созвона питомцев с хозяевами

Британские учёные из Университета Глазго изобрели собакофон, который позволит питомцам отправлять видеовызовы хозяевам. Девайс выглядит в виде мягкого мячика, который позволит звонить хозяевам, сообщает The Guardian.

Устройство называется DogPhone, предполагается, что он позволит расширить рамки привычных технологий, которые пока позволяют только следить за питомцем или дистанционно давать ему корм. Собакофон должен улучшить эмоциональное состояние животного. Также учёные не исключают, что в будущем прибор можно усовершенствовать до того, что собаки будут созваниваться друг с другом.

Устройство изобретатели прежде всего протестировали на своих питомцах. Однако один из экспериментов потерпел полный провал. Лабрадор по имени Зак вообще не всегда понимал, что ему нужно делать с догфоном. Однажды он дозвонился до хозяйки, но вместо общения отвлёкся и занялся своими делами.

Однако учёные не теряют надежды улучшить пользовательский опыт для собак.

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