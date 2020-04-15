Учёные из Самары разработали промышленную магнитно-импульсную установку

https://static.news.ru/photo/bc3655c4-7eec-11ea-9822-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssau.ru

Научные сотрудники из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали самую мощную в России промышленную магнитно-импульсную установку. Её будут использовать для создания деталей самолётов и вертолётов.

Самарский университет разработал и изготовил самую мощную в России промышленную магнитно-импульсную установку (МИУ), которую планируется использовать для производства крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов, — заявили представители университета.

В основе технологии магнитно-импульсной обработки лежит преобразование электрической энергии. Она хранится в накопителе и переходит в магнитное поле, с помощью которого деформируется заготовка, пишет РИА Новости.

Суммарная запасаемая энергия этой установки составляет 80 килоджоулей, это самая мощная в России промышленная магнитно-импульсная установка. Ее сборка уже завершена, мы подали напряжение и проверили работу всех узлов, проверка показала, что все в порядке, — добавили учёные.

В дальнейшем установка будет передана в Новосибирский государственный технический университет, где будет разработана технология применения на производстве.

NEWS.ru писал ранее, что российские учёные занялись разработкой модемом для 6G сетей.