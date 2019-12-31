Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

В Китае попали в тюрьму трое учёных, утверждающих, что создали первых генномодифицированных младенцев. Они обвиняются в том, что «отредактировали» гены, отвечающие за сопротивление ВИЧ, нарушив при этом стандарты исследований, принятые в стране. Суд заявил, что все трое признали себя виновными во время непубличного судебного разбирательства.

Один из обвиняемых был приговорён к трём годам тюремного заключения и оштрафован на сумму $430 тысяч. Двое других получили меньшие сроки и штрафы, по данным китайского агентства «Синьхуа».

В приговоре сказано, что трое обвиняемых не получили квалификации как врачи, преследовали славу и прибыль, преднамеренно нарушали китайские правила в области научных исследований и пересекали этическую черту в научных исследованиях и медицине, — пишет Health.News.

Некоторые представители западной прессы уверены, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, смутили правительство или раскрыли секреты, которые политики хотели бы скрыть.

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