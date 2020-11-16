Участники «Цифрового прорыва» показали 120 решений для цифровизации СЗФО

https://static.news.ru/photo/a75d0874-2819-11eb-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Цифровой прорыв/facebook.com

В Северо-Западном федеральном округе завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники полуфинального онлайн-хакатона, прошедшего в рамках мероприятия, представили 120 технологичных решений, которые могут помочь властям СЗФО оперативно реагировать на нештатные ситуации и защищать свои данные, а бизнесу — повышать уровень клиентского сервиса и оптимизировать процессы.

Призовой фонд в 3 млн рублей разделили 27 команд. Они получили приглашение в финал конкурса. Всего соревновались 168 IT-коллективов из 69 субъектов, хакатон в СЗФО таким образом стал рекордным по числу участников среди региональных этапов конкурса. В командах победителей больше всего человек было из Санкт-Петербурга (30). Также были широко представлены Москва, Татарстан, Калининградская область и Чечня.

За 48 часов команды должны были создать рабочий прототип цифрового продукта. Участники могли выбрать один из девяти кейсов от госструктур СЗФО и представителей бизнеса. Среди направлений задач — кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение. Часть полученных решений может сделать российские города безопаснее. Участники конкурса разработали технологии, которые смогут анализировать обращения граждан в госорганы и выявлять сообщения о ситуациях, требующих немедленного вмешательства, например о ДТП или пожарах. Команды также сформировали единые требования к обеспечению кибербезопасности органов исполнительной власти Калининградской области.

Мы получили сильнейшие решения. Это демонстрирует яркий тренд цифровой трансформации: как представители бизнес-сообщества, так и госструктуры при принятии управленческих решений всё чаще опираются на данные и аналитику. Ярчайшее подтверждение того, что данные становятся новой нефтью. И здесь, на «Цифровом прорыве», мы отслеживаем эти тренды и развиваем у специалистов самые актуальные IT-навыки: помогаем формировать команды, которые будут развивать российскую индустрию в ближайшие годы, — рассказал руководитель конкурса, директор РАЭК Сергей Плуготаренко

Финал конкурса пройдёт с 27 по 29 ноября. В нём примут участие 45 команд. NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра «Цифрового прорыва». Также информационную поддержку оказывают Общественное телевидение России, «Российская газета», агентство экономической информации «ПРАЙМ», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой журнал «Инвест-Форсайт», информационные агентства «ФедералПресс» и Regnum, группа компаний ComNews.

Автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента РФ Владимира Путина, глава государства возглавил наблюдательный совет. Ключевой целью работы АНО является создание в стране эффективных социальных лифтов.

Как писал NEWS.ru, организаторы «Цифрового прорыва» обещают обеспечить практическую реализацию лучших идей, представленных на конкурсе.