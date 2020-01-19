Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) раскрыл подробности разработки автомобиля проекта «Вагон», созданного по требованию главного автотранспортного управления Минобороны. Разработанная для министерства машина полноприводная и имеет кузов вагонного типа.
Она была сконструирована Александром Щербаковым. Сначала появились опытные образцы УАЗ-3972 — машины третьего поколения семейства, которые не имели капота. Затем в 1990 году увидели свет три экземпляра военного санитарного фургона и один «гражданский» микроавтобус. В пресс-службе завода отметили, что в серийное производство эта модель не пошла, однако наработки инженеров применялись при создании внедорожников УАЗ,
Ранее NEWS.ru писал, что Ульяновский автозавод расширит поставки машин в Китай. Сейчас в дружественную страну поставлена пробная партия в количестве 600 машин модели «Хантер».
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