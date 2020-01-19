https://static.news.ru/photo/7ea8a94e-3a9c-11ea-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) раскрыл подробности разработки автомобиля проекта «Вагон», созданного по требованию главного автотранспортного управления Минобороны. Разработанная для министерства машина полноприводная и имеет кузов вагонного типа.

Она была сконструирована Александром Щербаковым. Сначала появились опытные образцы УАЗ-3972 — машины третьего поколения семейства, которые не имели капота. Затем в 1990 году увидели свет три экземпляра военного санитарного фургона и один «гражданский» микроавтобус. В пресс-службе завода отметили, что в серийное производство эта модель не пошла, однако наработки инженеров применялись при создании внедорожников УАЗ, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Ульяновский автозавод расширит поставки машин в Китай. Сейчас в дружественную страну поставлена пробная партия в количестве 600 машин модели «Хантер».