У «ВКонтакте» и Ростелекома произошёл крупный сбой

У Ростелекома и «ВКонтакте» произошёл крупный сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает отключения и сбои в работе социальных сетей и крупных веб-ресурсов. Ресурс зарегистрировал более 71 тысячи отчётов о проблемах в работе социальной сети.

В отчётах, представленных порталом Downdetector, отмечается , что 52% пользователей жалуются на сбои в работе веб-сайта, 42% отмечают сбои в работе приложения, остальные 6% сообщили о неполадках в работе профиля.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что предприняты все возможные меры для устранения неисправностей.

Крупные сбои после 18:00 также наблюдаются в работе провайдера Ростелеком. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Ранее пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения. С проблемами в работе мессенджера столкнулись граждане России, Украины, Швейцарии и Германии. До этого пользователи Telegram сообщили о некорректной работе мессенджера. Крупный сбой в работе приложения произошёл 27 декабря. По состоянию на 20:18 мск в тот день было зафиксировано 789 жалоб.