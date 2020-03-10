https://static.news.ru/photo/6ddd7774-62cf-11ea-81ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Apple сегодня подтвердила положительный результат на коронавирус COVID-19 у одного из сотрудников её кампуса в Корке, Ирландия. Сейчас работник, как утверждают в компании, находится в самоизоляции.

У одного из наших сотрудников в Корке подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с местными органами здравоохранения, которые считают, что риск для других низок, и человек остается в самоизоляции, — утверждает в заявлении купертинцев.

Apple разрешила сотрудникам работать из дома в период с 9 по 13 марта. В то же время компания, по её словам, продолжает регулярно проводить тщательную уборку всех офисов и магазинов и обещает принимать «все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения».

Ранее NEWS.ru сообщил, что Apple обновила правила ухода за собственными устройствами на фоне ситуации со вспышкой коронавируса. Разработчики разрешили использовать влажные и дезинфицирующие салфетки для протирания девайсов.