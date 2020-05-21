Технологии

Twitter тестирует ограничение ответов на твиты

11:35, 21 мая 2020

Twitter начала тестирование новой функции. Разработчики добавили возможность ограничить количество людей, которые могут отвечать на твиты.

Пользователи могут выбрать, кого коснётся запрет: всех, тех, кого они читают или только упомянутых людей. Twitter также будет помечать сообщения с ограниченными настройками ответа.

Тестирование проходит среди части пользователей по всему миру на iOS и Android.

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