Twitter тестирует ограничение ответов на твиты

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Twitter начала тестирование новой функции. Разработчики добавили возможность ограничить количество людей, которые могут отвечать на твиты.

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. Weâre starting with a small % globally, so keep your out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

Пользователи могут выбрать, кого коснётся запрет: всех, тех, кого они читают или только упомянутых людей. Twitter также будет помечать сообщения с ограниченными настройками ответа.

Тестирование проходит среди части пользователей по всему миру на iOS и Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook запустила функции Shops в основной социальной сети и Instagram. Нововведение должно стать новым способом для предприятий открыть на платформах бесплатные витрины.