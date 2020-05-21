Twitter тестирует ограничение ответов на твиты

Twitter начала тестирование новой функции. Разработчики добавили возможность ограничить количество людей, которые могут отвечать на твиты.
Testing, testing...— Twitter (@Twitter)
A new way to have a convo with exactly who you want. Weâre starting with a small % globally, so keep your out to see it in action.
pic.twitter.com/pV53mvjAVT May 20, 2020
Пользователи могут выбрать, кого коснётся запрет: всех, тех, кого они читают или только упомянутых людей. Twitter также будет помечать сообщения с ограниченными настройками ответа.
Тестирование проходит среди части пользователей по всему миру на iOS и Android.
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