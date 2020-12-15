Twitter решил закрыть приложение Periscope

https://static.news.ru/photo/cec7e166-3f81-11eb-a222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Twitter приняла решение о закрытии приложения для видеотрансляций Periscope. Уже с 15 декабря пользователи не могут регистрировать в нём новые аккаунты.

С 31 марта 2021 года приложение будет закрыто. Доступ к сайту сервиса сохранится только для просмотра архивных трансляций. Вместо него компания предлагает использовать функцию Twitter Live.

Дело в том, что приложение Periscope находится в нестабильном состоянии режима обслуживания, — говорится в сообщении на Medium.

В компании уточнили, что в последние пару лет фиксируется снижение использования сервиса, при этом стоимость поддержки приложения будет только расти.

Periscope был запущен в 2015 году, после того как Twitter приобрёл его за $120 млн в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что соцсеть Twitter вновь ужесточила правила публикации постов, пообещав стереть оскорбляющие юзеров сообщения на основании расовых, этнических или национальных признаков, заявили представители портала. Если владелец аккаунта будет нарушать новые требования постоянно, ему временно или навсегда заблокируют учётную запись.