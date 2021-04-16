Twitter перестал нормально работать

https://static.news.ru/photo/2200cf00-9f5e-11eb-bc89-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Популярная социальная сеть Twitter заявила о проблемах при загрузке сообщений. Информация об этом выложена на официальной странице платформы.

Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику, — говорится в сообщении.

О причинах неполадки и когда она будет устранена, ничего не сообщается.

Ранее сбой произошёл в работе Instagram. Пользователи жаловались на неполадки 16 апреля примерно в 22:30 мск.

Как писал NEWS.ru, IT-компания Census IT Security Works заявила об угрозе удалённого взлома операционной системы Android, если владелец смартфона использует мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18. В ранних версиях менеджера особенность обмена данными между пользователями позволяет злоумышленникам получить доступ к переписке или даже вмешаться в диалог. Последняя версия WhatsApp имеет номер 2.21.7.14.