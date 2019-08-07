https://static.news.ru/photo/f8e209fc-b8e8-11e9-805d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Twitter призналась, что могла передать некоторые данные пользователей без их разрешения. Проблема коснулась тех людей, которые нажали или просмотрели рекламу в приложении и в дальнейшем взаимодействовали с ним с мая 2018 года.

Вы доверяете нам следовать вашему выбору, и мы потерпели неудачу. Мы сожалеем, что это произошло, и предпринимаем шаги, чтобы не допустить повторения подобной ошибки, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, как отметили разработчики, в рамках размещения более релевантной рекламы с сентября 2018 года Twitter мог показывать объявления на основе выводов компании об используемых юзерами устройствах, даже если они не дали на это разрешения. При этом соответствующие данные оставались в компании и не содержали таких вещей, как пароли или электронные почты из учётных записей.

Twitter решил проблемы 5 августа 2019 года. Разработчики всё ещё проводят расследование инцидентов, чтобы собрать о них дополнительную информацию и поделиться ею с теми, кого они затронули.

Ранее News.ru сообщил, что социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков в ленте новостей. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.



