https://static.news.ru/photo/c18086d6-be61-11e9-9882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Директор по продукту Twitter Кейвон Бейкпур прокомментировал возможность появления самой запрашиваемой функции в соцсети — редактирования твитов. В ближайшем будущем пользователям не стоит ждать её появления.

Честно говоря, это функция, которую, я думаю, мы должны добавить в какой-то момент, но она не находится на вершине списка наших приоритетных задач, — утверждает Бейкпур.

По его словам, редактирование постов несёт за собой очевидные факторы риска. Но при этом компания в конечном итоге может прийти к тому, чтобы добавить функцию для удовлетворения потребностей пользователей, которая поможет исправить опечатки или внести уточнение в пост.

Ранее News.ru рассказал, что Facebook платила за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов компании. Этот процесс обеспокоил подрядчиков, утверждающих, что они не знали, где была записана аудиодорожка или как она была получена.