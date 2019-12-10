https://static.news.ru/photo/8a7c513c-1bf5-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Twitter меняет способ обработки загруженных изображений. Теперь соцсеть будет сохранять кодировку JPEG при добавлении изображений и, соответственно, не снижать их качество.

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling. https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) December 11, 2019

Платформа по-прежнему будет транскодировать и сжимать миниатюры файлов в ленте. Однако при нажатии на них пользователь увидит полное изображение, каким оно было при первоначальной загрузке.

Кроме того, Twitter также уберёт EXIF-данные (Exchangeable Image File Format). Они предоставляют больше информации об изображении (включая время, способ и место, где оно было сделано или отредактировано), которую можно узнать с помощью некоторых приложений.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter вслед за коллегами подвёл итоги 2019 года. Разработчики представили топ постов с наибольшим количеством ретвитов, а также список самых обсуждаемых тем и персон.