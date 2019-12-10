Платформа по-прежнему будет транскодировать и сжимать миниатюры файлов в ленте. Однако при нажатии на них пользователь увидит полное изображение, каким оно было при первоначальной загрузке.
Кроме того, Twitter также уберёт EXIF-данные (Exchangeable Image File Format). Они предоставляют больше информации об изображении (включая время, способ и место, где оно было сделано или отредактировано), которую можно узнать с помощью некоторых приложений.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Twitter вслед за коллегами подвёл итоги 2019 года. Разработчики представили топ постов с наибольшим количеством ретвитов, а также список самых обсуждаемых тем и персон.