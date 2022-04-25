Twitter может объявить о сделке с Илоном Маском до конца дня

Акции Twitter подскочили более чем на 4% на сообщениях о том, что компания близка к сделке с Илоном Маском, о которой может быть объявлено до конца дня. Как пишет New York Times, правление Twitter вело переговоры с Маском в ранние часы понедельника, 25 апреля. Отмечается, что стороны обсуждали в том числе сроки закрытия сделки и объём неустойки, которая может быть выплачена, если соглашение будет подписано, а затем развалится.

Обсуждения последовали за собранием совета директоров Twitter в воскресенье утром. <...> Получение обязательств по финансированию стало поворотным моментом в решении совета директоров серьёзно рассмотреть предложение Маска, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что совет директоров соцсети Twitter рассмотрит новое предложение Илона Маска о покупке компании. Тогда стало известно, что обсуждение новой инициативы на $43 млрд может состояться 28 апреля, когда будет представлен отчёт о доходах за первый квартал 2022 года.

После отвергнутого в Twitter первого предложения Маска о покупке всех акций за $41 млрд, бизнесмен увеличил сумму выкупа. Стороны встречались 24 апреля. Перед этим Маск заявил, что готов заплатить за ценные бумаги $43 млрд, но его предложение может вырасти и до $46,5 млрд. Сейчас у Маска 9,2% акций Twitter. Он прежде отверг предложение войти в Совет директоров компании, поскольку в этом случае не смог бы увеличить долю выше 14,9%.