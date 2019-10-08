https://static.news.ru/photo/c16060ae-ea62-11e9-8040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис Twitter сообщил о непреднамеренном использовании адресов электронной почты пользователей и их номеров телефонов. Данные были задействованы в рекламной системе Tailored Audiences.

Продукт позволяет рекламодателям настраивать объявления на основе собственных списков юзеров, включающих информацию об email или телефонных номерах. При загрузке маркетинговых списков Twitter обнаружил, что разработчики могли сопоставить их с указанными пользователям данными, которые они предоставили в целях безопасности (двухфакторная аутентификация).

Это была ошибка, и мы приносим свои извинения, — заявили в компании.

Как отметили в Twitter, они не могут с уверенностью сказать, сколько людей пострадали от инцидента. По состоянию на 17 сентября разработчики решили проблему, и номера телефонов или адреса электронной почты больше не используются для рекламы. Twitter пообещала, что предпринимает шаги, чтобы не допустить повторения случившегося.

Ранее News.ru рассказал, что rоманда Instagram приняла решение удалить вкладку «Подписки». Она отображала подписки, оставленные пользователями комментарии и их лайки, однако функция критиковалась за злоупотребление возможностью следить за другими юзерами.