Twitter (Х) может стать платным

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о намерении ввести ежемесячную плату за использование социальной сети Twitter (Х), пишет CNBC. По данным канала, соответствующее заявление владелец платформы сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, это позволит бороться «с огромными армиями ботов».

Среди прочего Маск сказал, что социальная сеть «переходит к небольшой ежемесячной оплате за использование системы X», чтобы бороться с «огромными армиями ботов», — говорится в сообщении.

Маск не уточнил, во сколько обойдется пользователям социальной сети новый тарифный план или какие другие функции будут включены в него. При этом он отметил, что ежемесячно платформой пользуется 550 млн человек, которые генерируют от 100 до 200 млн сообщений в день.

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