Twitter будет бороться с пользователями, бездумно ретвитящими посты

https://static.news.ru/photo/2b701686-abf3-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Twitter планирует начать борьбу с пользователям, которые репостят сообщения, не читая их. Об этом говорится в заявлении компании.

Когда пользователь станет делать репост сообщения со ссылкой, не ознакомившись с содержимым, сервис покажет ему уведомление.

Если вы делитесь статьей, это может привести к дискуссии, поэтому, возможно, вы захотите ознакомиться с ней, прежде чем твитнуть, — будет говорится в сообщении.

По данным издания «Подъём», новые уведомления в тестовом режиме будут показываться пользователям устройств на Android.

NEWS.ru писал, что в США актёра Хартли Сойера уволили из сериала «Флеш» за оскорбительные твиты. Примечательно, что большинство сообщений он написал в период с 2012 по 2014 годы, а его страница в Twitter была удалена. Тем не менее пользователи социальной сети сохранили большинство его записей, сделав скриншоты.