Туннели-дезинфекторы начали производить в Пензе

https://static.news.ru/photo/a340f65e-96f8-11ea-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ООО "Моторные технологии"

Расположенная в Пензе компания «Моторные технологии» переключилась с производства моечного оборудования на создание туннелей для автоматической дезинфекции.

Опробовавший такой туннель губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев сравнил технологию с космической. Он рассказал, что вошедший в дезинфектор человек обрабатывается автоматически: благодаря датчикам движения аппарат понимает, что надо включиться.

Пензенские программисты разработали для туннелей программное обеспечение. Новинка может распознавать лица и измерять людям температуру. Причём если в туннель войдёт человек с повышенной температурой тела, сработает сигнализация, и инфекция не сможет распространиться дальше.

Краткий репортаж с предприятия губернатор выложил в своём Twitter.

Как писал NEWS.ru ранее, к ответственности привлечены пять тюменских должностных лиц за ненадлежащим образом организованную дезинфекцию. Об этом сообщила Генпрокуратура.