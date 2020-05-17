TSMC прекратила принимать заказы Huawei

https://static.news.ru/photo/8adf40d4-98e2-11ea-99e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.

Решение было принято после изменения Министерством торговли США правил экспорта технологий. Заказы, принятые до нового запрета и находящиеся в производстве, будут выполнены, если TSMC отгрузит продукцию до 14 сентября, передаёт Nikkei Asian Review

Huawei — второй по величине клиент TSMC после Apple. Тайваньская компания производит многие из передовых чипов, используемых китайским производителем, в том числе в смартфонах.

Ранее NEWS.ru рассказал, что в заявлении Министерства коммерции КНР Пекин призывает американскую сторону «немедленно прекратить ошибочные действия».

Госсекретарь США Майкл Помпео, в свою очередь, прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.

По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой. Их репортажи информируют граждан КНР и весь мир о том, что происходит в этом регионе.