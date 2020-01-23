https://static.news.ru/photo/80245bd8-3df8-11ea-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Самой распространённой угрозой в 2019 году для пользователей macOS во всём мире стал троянец Shlayer. Он специализируется на установке рекламного программного обеспечения (ПО).

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, несмотря на распространённое заблуждение об абсолютной защищённости macOS как платформы, злоумышленники активно атакуют её пользователей. Угрозы исходят в том числе и от крупных сайтах, внушающих доверие.

На данный момент конечной целью атак троянца Shlayer на владельцев Mac в основном является агрессивный показ рекламы, но это не значит, что злоумышленники на этом и остановятся. Поэтому мы рекомендуем пользователям защитить свои устройства с помощью надёжного антивирусного решения, — заметил Иванов.

Решения «Лаборатории Касперского» для macOS заблокировали этот зловред у 12% пользователей в России и у 10% — в мире. Почти треть (29%) всех атак с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием Shlayer.

Зловред распространяется под видом обновлений для Adobe Flash Player. Чаще всего он пытался проникнуть на устройства с сайтов, которые реализуют схему с так называемой рекламной партнёрской программой. Она, в свою очередь, позволяет без ведома пользователю на устройство установлено различное нежелательное ПО.

Также Shlayer встречается на порталах для просмотра и скачивания развлекательного контента, а также таких известных площадках, как YouTube (ссылки находятся в описании к роликам) и «Википедии» (в тексте статей).

Ранее NEWS.ru сообщил, что Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud. Причиной этому послужило недовольство ФБР, которое считало, что нововведение может негативно отразиться на проведении расследований.

По словам одного из источников, после судебных разбирательств в 2016 году между производителем и Бюро в Купертино решили больше «не дразнить медведя».