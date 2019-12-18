https://static.news.ru/photo/f3f2ed5c-21ad-11ea-a33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, уверены 60% участников опроса, с ними не согласны 26% опрошенных. Основным из отрицательных факторов опрошенные назвали вред для здоровья, наносимый электронными устройствами.

При этом 51% опрошенных заявили, что с позволяют людям чувствовать себя свободнее (в 2013 году такого мнения придерживались 65% — прим. NEWS.ru). А вот 35% респондентов полагают, что электронные устройства, наоборот, ограничивают свободу.

Если сравнивать данные опросов 2013 и 2019 годов, смартфоны заменили простые мобильные телефоны, а вот музыкальные плееры вообще уходят в прошлое.

69% опрошенных не могут представить себя без смартфона, тогда как 31% ни от каких гаджетов себя зависимым не считает. Опрос проводился компанией, занимающейся проведением социсследований «ФОМнибус».

Данные предсказуемо разнятся в зависимости от возраста, степени обеспеченности и образования. Чем больше у людей ресурсов, тем большими полезными качествами наделяются гаджеты.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя цена смартфонов выросла в России.