Виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» запустил пилотный проект по подключению eSIM в 63 регионах России. Компания подготавливает нормативно-правовую базу для распространения технологии.
eSIM — это следующий шаг в развитии мобильной связи. Мы уверены, что за этой технологией будущее, поэтому после получения всех необходимых согласований от госорганов мы первыми на рынке запускаем масштабный пилотный проект удаленного подключения к eSIM сразу в 63 регионах страны, — заявили в «Тинькофф Мобайл».
На данный момент услуга доступна для 11 млн клиентов на смартфонах и планшетах. Отмечается, что также можно дистанционно перенести существующий номер от другого оператора, а во время переноса пользоваться и старой, и виртуальной картой одновременно.
NEWS.ru сообщал, что Роскачество составило список лучших приложений сотовых операторов. «Тинькофф Мобайл» попал в пятерку лидеров рейтинга.
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