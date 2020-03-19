Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя от мошенников во время вынужденной работы в удалённом режиме.

Во время пандемии коронавируса увеличились кибератаки на компьютеры, роутеры, видеокамеры и различные незащищённые домашние сети сотрудников компаний. Наибольшему риску подвергаются работники финансовых учреждений, IT-компаний и телеком-операторов. Мошенники будут пытаться украсть...