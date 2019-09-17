https://static.news.ru/photo/7104d000-d91d-11e9-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Приложение для знакомств Tinder завершило съёмки своего первого телевизионного сериала. Владелец сервиса Match Group Inc хочет углубиться в создание оригинального контента.

Новые шоу станут частью более широкой стратегии, которая будет раскрыта в ближайшем будущем. Источник, знакомый с производством, заявил, что это первый шаг Tinder на пути к созданию онлайн-платформы для скриптового видеоконтента.

Сериал состоит из нескольких эпизодов и сосредоточен на «апокалиптической» сюжетной линии. Она включает в себя любовную историю, которая при этом не имеет прямого отношения к основному бизнесу Tinder. Съёмки происходили в Мехико в конце августа, передаёт Reuters .

Дата выхода сериала и платформа для показа пока не разглашаются.

Ранее News.ru сообщил, что «ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств Lovina и открыла приём заявок на регистрацию. На основе заполненной пользователем анкеты алгоритмы предложат ему наиболее подходящих собеседников. При взаимной симпатии между юзерами создаётся чат.