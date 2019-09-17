Приложение для знакомств Tinder завершило съёмки своего первого телевизионного сериала. Владелец сервиса Match Group Inc хочет углубиться в создание оригинального контента.
Новые шоу станут частью более широкой стратегии, которая будет раскрыта в ближайшем будущем. Источник, знакомый с производством, заявил, что это первый шаг Tinder на пути к созданию онлайн-платформы для скриптового видеоконтента.
Сериал состоит из нескольких эпизодов и сосредоточен на «апокалиптической» сюжетной линии. Она включает в себя любовную историю, которая при этом не имеет прямого отношения к основному бизнесу Tinder. Съёмки происходили в Мехико в конце августа, передаёт
Дата выхода сериала и платформа для показа пока не разглашаются.
Ранее News.ru сообщил, что «ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств Lovina и открыла приём заявок на регистрацию. На основе заполненной пользователем анкеты алгоритмы предложат ему наиболее подходящих собеседников. При взаимной симпатии между юзерами создаётся чат.