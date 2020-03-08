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В работе сайта Департамента здравоохранения Москвы наблюдаются неполадки. При загрузке страницы выдаётся ошибка 404 и сообщение: «Запрашиваемая страница не найдена».

8 марта на нём были размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по коронавирусу. На одной из страниц сайта появилось сообщение о том, что нарушившим режим самоизоляции грозит до пяти...