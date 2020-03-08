Разработчики Tinder добавили в приложение меры предосторожности из-за коронавируса. Они разместили памятку с призывом не приближаться к другим людям.
Tinder — это отличное место для знакомств с новыми людьми. Конечно же, мы хотим, чтобы вы продолжали приятно проводить время, однако защита от коронавируса важнее, — заявили разработчики.
Создатели приложения рассчитывают, что это позволит снизить уровень распространения заболевания.
NEWS.ru передавал ранее, что профилактику от коронавируса начали российские агрегаторы такси. В автомобилях таксопарков появились памятки по предотвращению распространения заболевания в городах.
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