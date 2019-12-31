https://static.news.ru/photo/160fa084-2bf3-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Тим Кук Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Apple Тим Кук объяснил, почему в линейке смартфонов iPhone появилась модель зелёного цвета. По его словам, причиной стал качественный контроль японской Seiko Advance, которая занимается покраской телефонов.

В организации убедили руководство американской корпорации в экологичности используемой краски. Кроме того, там пообещали перейти на возобновляемую энергию в 2020 году, передаёт Nikkei.

В результате Apple получила возможность красить устройства в зелёный цвет, так как при производстве колера не использовались токсичные галогены.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Джозеф Визел из Университета Нью-Йорка подал иск о нарушении компанией Apple его запатентованного метода обнаружения нерегулярного сердечного ритма. По мнению врача, умные часы Apple с датчиком отслеживания сердцебиения используют открытый им метод обнаружения фибрилляции предсердий.