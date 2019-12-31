Глава Apple Тим Кук объяснил, почему в линейке смартфонов iPhone появилась модель зелёного цвета. По его словам, причиной стал качественный контроль японской Seiko Advance, которая занимается покраской телефонов.
В организации убедили руководство американской корпорации в экологичности используемой краски. Кроме того, там пообещали перейти на возобновляемую энергию в 2020 году,
В результате Apple получила возможность красить устройства в зелёный цвет, так как при производстве колера не использовались токсичные галогены.
Ранее NEWS.ru писал, что доктор Джозеф Визел из Университета Нью-Йорка подал иск о нарушении компанией Apple его запатентованного метода обнаружения нерегулярного сердечного ритма. По мнению врача, умные часы Apple с датчиком отслеживания сердцебиения используют открытый им метод обнаружения фибрилляции предсердий.
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