TikTok запустил новую функцию для борьбы с фейками в США и Канаде

https://static.news.ru/photo/fc94637c-6631-11eb-858c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководство социальной сети TikTok ужесточило борьбу с распространением фейковых видео на территории США и Канады. Об этом говорится в сообщении на сайте социальной сети.

Теперь администраторы TikTok могут снабжать сомнительное видео в американском и канадском сегменте социальной сети специальной маркировкой, которая предупреждает, что TikTok не способен подтвердить достоверность клипов. Оповещения также будут появляться в учётной записи автора видео. Когда пользователь будет пытаться оценить сомнительный контент или поделиться видеозаписью с кем-нибудь другим, ему будет указано, что видеозапись может быть недостоверной.

Эта функция будет внедряться в предстоящие недели повсеместно, начиная с США и Канады сегодня, — пояснила менеджер по вопросам продукции, доверия и безопасности Джина Эрнандес.

Экспериментальная проверка функции позволила снизить обмен сомнительными видео на 24%, пользователи стали на 7% меньше, чем раньше одобрять такие клипы.

Ранее Роскомнадзор назвал видеосервис YouTube лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году. Более 60% ложных сообщений на YouTube были связаны с пандемий коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, с 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с фейками в социальных сетях. Под действия закона подпадают владельцы соцсетей, чья посещаемость превышает 500 тысяч человек в сутки. Теперь владельцы обязаны мониторить и удалять информацию о наркотиках, детской порнографии, способах совершения самоубийства, подпольных казино и продаже алкоголя. Должен быть закрыт доступ к публикациям, которые выражают неуважение к обществу, государству, Конституции и оскорбляют нравственность и человеческое достоинство.