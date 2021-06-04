В приглашении на презентацию от Microsoft нашли намёк на выход новой ОС

Издание The Verge обнаружило намёк на то, что компания Microsoft собирается представить большое обновление для Windows 10 как новую операционную систему.
В приглашении на презентацию от Microsoft журналисты
Ранее проходившее под кодовым названием Sun Valley обновление предусматривает редизайн, включающий изменение панели уведомлений и «округление» интерфейса, другие подробности до сих пор не раскрывались.
Ранее стало известно, что крупнейшие технологические корпорации США (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), а также производители чипов Intel, Nvidia и Qualcomm объединились в коалицию из-за дефицита чипов. Они попросили у властей субсидии в $50 млрд. Деньги планируется направить на расширение производства дефицитного товара.